شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات العروض الخارجية لضم أفشة من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل مسئولو النادي الأهلي الستار عن عروض الاحتراف التى وصلت خلال الفترة الماضية بشكل ودي لكنها عروض جادة لضم محمد مجدي أفشة نجم الفريق.

وحسم الأهلي هذا الملف تماماً بعدما أبلغوا اللاعب بالتمسك به وعدم الرحيل لأي ناد الصيف الجارى مهما كانت الإغراءات.

ويتفق موقف الأهلي مع رغبة أفشة الذي أغلق هو الأخر هذا الملف غم أنه تلقة الفترة الماضية عروضاً جادية وقوية للغاية من أندية أوربية خاصة من تركيا وأسكتلندا وغيرهما.

وأبدى أفشة رغبته الشديدة في البقاء بالقلعة الحمراء خاص في ظل النجاح الذي حققه الفترة الماضية ، فى ظل الدعم الذى يلقاه من الجمهور والإدارة له بشكل كان له دور في تألقه حيث أصبح واحداً من اهم نجم الشباك في الكرة المصرية وليس الأهلي فقط.

من ناحية أخرى ، يترقب مسئولو الأهلى الحصول على مستحقات القلعة الحمراء لدى النجم الساحلى التونسى الخاصة بغرامة الإيفوارى سليمانى كوليبالى، الذى هرب من القلعة الحمراء فى مايو عام 2017 واستقر به المطاف فى النجم الساحلى.

وعلم ”الخليج 365” أن الأيام الماضية شهدت اتصالات ودية بين الأهلى والنجم الساحلى أكد خلالها الأخير للأول أنه بصدد تسديد قيمة الغرامة الخاصة بعقوبة كوليبالى والتى تبلغ مليون و400 ألف دولار خلال شهر يوليو المقبل.

وقال مصدر إن النجم الساحلي لم يجد أمامه سوى التأكيد لإدارة الأهلى إنه سيدفع غرامة كوليبالي، حتى لا يتم منعه من القيد خاصة بعد حصول الأهلي على عدة أحكام تؤكد صحة موقف بطل مصر.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد رفضت الاستئناف المقدم من نادي النجم الساحلي والإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي السابق، وأيّدت المحكمة القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلزام نادى النجم الساحلى واللاعب بدفع مليون و400 ألف دولار للنادى الأهلى، مضافًا إليها غرامات ثانوية قدرها 15%، اعتبارا من أكتوبر 2019 مع إلزام نادي النجم الساحلي بدفع أتعاب التقاضي.