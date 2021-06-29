عصام سراج لمصراوي: عبدالجليل مديرا فنيا للمقاصة خلفا لعظيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أعلن عصام سراج المستشار التسويقي والتعاقدات بنادي مصر المقاصة، تعيين محمد عبدالجليل رئيس قطاع الناشئين مديرا فنيا للفريق الأول خلفا لمحمد عظيمة.

وقال سراج في تصريحات خاصة لمصراوي، إن عبدالجليل مديرا فنيًا للفريق خلال الفترة المقبلة مع الاحتفاظ ببقية الجهاز الفني.

وأعلن محمد عبد العظيم عظيمة، مساء أمس الإثنين، التقدم باستقالته من تدريب فريق مصر المقاصة عقب الخسارة من الزمالك.

وحقق نادي الزمالك فوزًا على مصر المقاصة بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما باستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة 27 من دوري We المصري.

وتجمد رصيد مصر المقاصة عند النقطة 36 ليظل في المركز السابع بجدول الترتيب من 26 مباراة، حيث يتبقى له لقاء مؤجل سيخوضه ضد الأهلي.

وقال عظيمة خلال تصريحات بعد مباراة الزمالك، إن قرار الاستقالة ليس له علاقة بالخسارة من فريق الزمالك، مؤكدًا أنه كان قد استقر على هذا الرأي قبل فترة.

وأضاف، أنه كان من المنتظر أن يخرج أمام وسائل الإعلام ليعلن رحيله عن مصر المقاصة دون النظر لنتيجة مباراة الزمالك.

وأتم:" تشرفت بالعمل لفترة مع مصر المقاصة وأشكر مجلس الإدارة والجماهير على مساندتها لنا منذ اللحظة الأولى، واستطعنا خلال فترة تواجدنا تقديم أفضل ما لدينا".