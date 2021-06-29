منافس مصر.. إسبانيا تعلن القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن المنتخب الإسباني، قائمته المشاركة في بطولة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو خلال الفترة بين 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبلين.

ويتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثالثة التي تضم كل من مصر، الأرجنتين واستراليا.

وتأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو بصفته بطلًا للقارة الأفريقية في بطولة تحت 23 عام والتي أقيمت في القاهرة، وصعد معه منتخبي كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

وضمت القائمة 3 لاعبين فوق السن هم: ماركو أسينسيو وداني سيبايوس لاعبي ريال مدريد، وميكيل مورينو لاعب وسط ريال سوسيداد.

وجاءت القائمة كالآتي: