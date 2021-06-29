رسميا.. سيتي يجدد عقد فيرناندينيو لعام آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تجديد عقد البرازيلي فيرناندينيو لاعب الوسط لعام آخر، ليستمر بين صفوف الفريق السماوي حتى نهاية موسم 21/22.

وانتقل البرازيلي إلى صفوف مانشستر سيتي مع بداية موسم 13/14 قادما من شاختار دونتيسك الأوكراني.

وتعليقا على تجديد عقده، قال فيرناندينيو: "قررت البقاء هنا لمدة عام آخر ومحاولة مساعدة الفريق والنادي لتحقيق الأهداف التي يبحثون عنها".

وأضاف: "من دواعي سروري البقاء في مانشستر لمدة عام آخر".

وخاض فيرناندينيو 350 مباراة بقميص مانشستر سيتي، وحقق اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا العديد من البطولات مع الفريق السماوي، أبرزها أربع بطولات الدوري الممتاز وستة بطولات كأس الرابطة.