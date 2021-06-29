مصدر يكشف لمصراوي شروط النجوم في عقد كريم فؤاد مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن كريم فؤاد لاعب النجوم، سيظهر في مقر القلعة الحمراء اليوم الثلاثاء لعقد جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات وتوقيع العقود.

ويلعب فؤاد حاليا بين صفوف نادي إنبي معارا من النجوم، ومن المقرر أن تنتهي فترة إعارته للنادي البترولي بنهاية الموسم الجاري.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، قال مصدر بالأهلي، إن كريم فؤاد سيظهر اليوم الثلاثاء في النادي الأهلي، من أجل عقد جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات وتوقيع العقود.

وأوضح المصدر أن نادي النجوم سيحصل بموجب العقد علي نسبة من إعادة بيع اللاعب، إلى جانب مبلغ مالي في حالة انضمامه للمنتخب الوطني الأول.

وسبق وأكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أن فؤاد اقترب من الإنضمام إلي النادي الأهلي.

وقال الطويلة في تصريحات خاصة لمصراوي إن رتوش بسيطة تفصل إنتقال كريم فؤاد للأهلي والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.. طالع مزيد من التفاصيل