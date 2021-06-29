الأهلي يقترب من إبرام صفقته الأولى في فترة الانتقالات الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم اقتراب كريم فؤاد نجم الفريق المعار إلى إنبي من الانضمام إلى النادي الأهلي.

وقال الطويلة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن رتوشًا بسيطة، تفصل انتقال كريم فؤاد للأهلي، والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وعلق الطويلة: "رغبة الأطراف الثلاثة هي إتمام الصفقة، ويتبقى فقط تفاصيل صغيرة جدًا في بنود العقد".

وأوضح: "هناك بنود إضافية ستكون في عقد اللاعب مع الأهلي وفقًا للطرق الاحترافية التي يتبعها نادي النجوم".

وأتم: "الإعلان عن انضمام كريم فؤاد بشكل رسمي سيتم عقب الاتفاق على التفاصيل الصغيرة التي نتفاوض عليها".

ووفقًا لمصدر لـ"الخليج 365"، فإن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم طلب من أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي الحصول على 15 مليون جنيه؛ للتخلي عن اللاعب خلال الاتصالات التي جرت بين الطرفين.

وعرض مسؤولو الأهلي على إدارة النجوم مبلغًا أقل؛ لحسم صفقة كريم فؤاد، مع وجود امتيازات أخرى من بينها عدد المشاركات والانضمام للمنتخب الوطني.