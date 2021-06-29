رسميًا.. مانشستر سيتي يقطع الطريق على الطامعين في فرناندينيو

أعلن نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعبه البرازيلي فرناندينيو لعام إضافي ليستمر الارتباط بينهما حتى 2022.

وقال النادي السماوي في حسابه الرسمي على تويتر: ” الجميع هنا سعداء بذلك، فرناندينيو يجدد عقده مع النادي لعام إضافي”.

وتابع النادي عبر بيانه: ” لقد وضع قائد السيتيزن القلم على الورق على صفقة تبقيه في النادي حتى صيف 2022، لتمديد إقامته في استاد الاتحاد للموسم التاسع”.

من جانبه، علق فرناندينيو على تجديد عقده:” في رأسي وعقلي لم يتم إنجاز المهمة بعد، ولهذا السبب قررت البقاء لمدة عام آخر ومحاولة مساعدة الفريق والنادي لتحقيق الأهداف التي يبحثون عنها”.

أضاف:” يمكننا فعل ذلك لا تزال هناك أماكن للتحسين وتحقيق تلك الأهداف ومن الواضح بالنسبة لي ولعائلتي إنه لمن دواعي سروري البقاء في مانشستر لعام آخر”.

وبحسب التقارير الصحفية المختلفة، فإن نادي برشلونة كان قريب من التعاقد مع الدولي البرازيلي فرناندينيو، لتعويض فشل الاتفاق مع جورجينيو فينالدوم خلال الميركاتو الصيفي 2021، إلا أن هذا التجديد قطع الطريق على النادي الكتالوني.

وسيبدأ سيتي مسيرته في الموسم الجديد في الدوري الانجليزي، في 15 أغسطس المقبل، باللعب خارج ملعبه، في ضيافة توتنهام هوتسبير اللندني.

وشارك فرناندينيو (36 عامًا) في 350 مباراة في جميع المنافسات مع سيتي، منذ انضمامه إليه قادمًا من شاختار دونيتسك الأوكراني في 2013.

وسجل فرناندينيو 24 هدفًا وتوج بـ 12 لقبًا من بينها 4 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، و6 كـأس الرابطة و1 كأس الاتحاد و1 كأس الدرع الخيرية.