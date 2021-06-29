الميركاتو الصيفي 2021 | ريال مدريد يعرض لاعبه للبيع لتمويل صفقات جديدة

طرح نادي ريال مدريد اسم لاعبه الدولي الصربي، لوكا يوفيتش في الميركاتو الصيفي 2021، ليؤمن له الحصول على صفقات جديدة.

أصبح لوكا يوفيتش عبئًا كبيرًا على تشكيلة ريال مدريد في الوقت الحالي، فبعد عامين من وصوله إلى سانتياجو بيرنابيو، لم يتمكن الصربي من فرض نفسه داخل القوام الأساسى للفريق، لتتم إعارته في يناير الماضي إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن نادي ريال مدريد يسعى للتخلص من يوفيتش في الميركاتو الصيفي 2021، وذلك من أجل محاولة التعاقد مع لاعبين بخبرة أكبر لتحسين جودة الفريق.

وأكدت الصحيفة الإسبانية على أن ريال مدريد يحاول بيع الدولي الصربي بمبلغ كبير، لينعش خزينة النادي الملكي في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها أغلب أندية كرة القدم حول العالم، بسبب جائحة كورونا.

ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، أو النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، وكلاهما خياران مكلفان للغاية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن في حالة رحيل يوفيتش عن ريال مدريد، فإن النادي الملكي يعتزم إدراج شرط الحصول على مكاسب من قيمة انتقاله في المستقبل، إلى أي فريق آخر، مثلما حدث في صفقة أشرف حكيمي مع إنتر ميلان، وهو شرط أصبح شائعًا في العمليات التي ينفذها ريال مدريد مع اللاعبين الشباب.

وجهة يوفيتش الأقرب؟

بحسب أغلب التقارير الصحفية، فإن نادي ميلان الإيطالي هو الخيار الأقرب للمهاجم الصربي في حال رحيله عن النادي الملكي، في ظل العلاقة المميزة بين إدارة “الروسونيري” وإدارة ريال مدريد في السنوات القليلة الماضية.