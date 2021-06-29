صفقات باريس سان جيرمان | الخليفي يُغري مبابي بعرض غير مسبوق في التاريخ

وضع رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، ملامح خطته الخاصة، التي تستهدف إقناع مهاجم الفريق كيليان مبابي بالبقاء في ملعب الأمراء، وتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويكثف ناصر الخليفي محاولاته، خلال الميركاتو الصيفي 2021، من أجل تجديد عقد النجم الفرنسي مبابي، ومنعه من الرحيل عن الفريق سواء في الصيف الحالي أو المقبل.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية المختلفة، أن كيليان مبابي طلب رسميًا من باريس سان جيرمان السماح بمغادرة النادي الموسم الحالي، في ظل رغبته الانتقال إلى ريال مدريد الموسم المقبل.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل، وهو ما يجعل النادي الباريسي، مُجبرًا على بيعه في الميركاتو الصيفي 2021، حال لم يصل لاتفاق معه بشأن تجديد العقد حتى لا يخسره مجانًا.

وبحسب التقارير الصحفية الفرنسية، فإن نادي باريس سان جيرمان لم يفقد الأمل، بل يستعد الخليفي لتقديم عرض هو الأكبر في التاريخ للنجم الفرنسي من أجل إقناعه بالاستمرار مع الفريق في المواسم المقبلة.

العقد سيكون على بياض حتى يتعين لكيليان مبابي وضع الرقم الذي يتمناه، من أجل الاستمرار مع باريس سان جيرمان مهما زاد، إضافة إلى تقديم امتيازات إلى أسرة اللاعب الفرنسي بالكامل.

الجدير بالذكر أن، باريس سان جيرمان يسعى لتوفير كل سبل الراحة سواء كانت ماديًا أو معنويًا، له ولعائلته، خلال الفترة المقبلة من أجل أن يقتنع مبابي في الاستمرار مع النادي الباريسي.