موسيماني يوضح الفارق بين كايزر تشيفز في الدوري ونهائي أفريقيا

تحدث المدير الفني لفريق الأهلي بيتسو موسيماني، عن مواجهة كايزر تشيفز الجنوب افريقي، في نهائي دوري أبطل أفريقيا، والمُقرر لها في الـ17 من الشهر المُقبل، بالإضافة إلى الفارق بين مستوى الفريق في بطولة الدوري وأفريقيا.

وأكد موسيماني على صعوبة المباراة، مشيرًا إلى أنه يعلم الكثير عن كايزر تشيفز عندما عمل في جنوب أفريقيا مع فريق السابق صن داونز، لكنه الآن لا يعلم الكثير عن الفريق في هذا الموسم.

وقال موسيماني في تصريحات صحفية: “لقد قاموا باستقطاب مدرب جديد، ثم رحل وتعاقدوا مع مدرب آخر، لكن مستواهم في الدوري الجنوب الأفريقي لم يكن جيدًا، فهم متواجدون دائمًا في المركز الثاني أو الثالث أو الرابع خلف صن داونز في ترتيب جدول الدوري، ولكن المنافسة بينهم تشبه المنافسة بين الأهلي والزمالك“.

وتابع حديثه: “هو فريق جيد، وهم نفس فريق الموسم الماضي، ولا يجب أن ننظر لمستواهم في الدوري المحلي، وعلينا أن نتعامل معهم بحذر؛ لأنهم الفريق الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا”.

وبسؤاله عن الفارق بين كايز تشيفز الذي واجه في دوري جنوب أفريقيا والفريق الذي سيواجه في النهائي، رد قائلًا: “أعتقد أن الفارق كبير والدوافع أيضًا مختلفة، ولابد أن نسأل أنفسنا كيف وصلوا للنهائي؟ ليس من السهل على أي فريق الوصول للنهائي”.

وأكمل المدرب الجنوب افريقي: “لن تستطيع أن تحدد مستوى معينًا لهم، فمن الممكن أن يلعبوا مباراة جيدة للغاية، وفي بعض الأوقات لا يلعبون بنفس الكفاءة، لقد خسروا من الوداد برباعية في ملعب محايد، ثم واجهوا الوداد مرة أخرى في المغرب وهزموهم، وخسروا 3-0 من سيمبا وفازوا بنتيجة 4-0 على أرضهم، كما نجحوا أيضًا في التغلب على صن داونز هذا الموسم في الدوري”.

واستطرد: “إنه فريق يصعب كثيرًا تحديد مستواه بشكل قاطع، ولا يمكن أن تتعامل بالطريقة المعتادة معهم، علينا التركيز على مبارياتهم في دوري الأبطال؛ لأن هذه المباريات هي التي تحدد مستواهم في البطولة، وليس مبارياتهم في الدوري المحلي، سوف نسعى لمشاهدة مبارياتهم، ودراسة نقاط القوة والضعف”.