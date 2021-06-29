الميركاتو الصيفي 2021 | ناديان إسبانيان يتصارعان على ضم نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة ناديين اسبانيين في ضم أحد لاعبي نادي برشلونة الناشئين، خلال الميركاتو الصيفي 2021، ويأتي ذلك في ظل عدم اقتناع مدرب الفريق الكتالوني رونالد كومان، بإمكانيات اللاعب.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن برشلونة يضع لاعبه كارليس ألينيا، في قائمة اللاعبين القابلين للبيع، حيث يسعى للاستفادة ماليًا في ظل أزمته الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا.

وكان لاعب برشلونة ألينيا معارًا إلى صفوف خيتافي، لمدة 6 أشهر، أي حتى نهاية الموسم الحالي، مما يدفعه للعودة مرة أخرى إلى النادي الكتالوني، حيث لا يؤمن به رونالد كومان ولا ينوي الاعتماد عليه في الموسم المقبل.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فإن خيتافي يرغب في التعاقد مع ألينيا مرة أخرى، لكن هذه المرة بشكل نهائي، ولكن نادي برشلونة يريد أن يحصل على 8.5 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل ألينيا، خلال الميركاتو الصيفي 2021، بجانب وضع بعض المتغيرات الأخرى.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن فالنسيا هو الآخر يرغب في ضم ألينيا، وينافس خيتافي في الحصول على خدمات اللاعب، خلال الميركاتو الصيفي 2021، مما يشعل المنافسة على التعاقد معه.

والجدير بالذكر أن، ألينيا لديه عروض أخرى مثيرة للاهتمام من أندية الدوري الإسباني مثل غرناطة.