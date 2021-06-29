صفقات النصر | إعارة ثنائي الدفاع والبحث عن مدافع أجنبي بأوامر مينيزيس

حسم المدير الفني لفريق النصر السعودي، البرازيلي مانو مينيزيس، موقف مدافعين الفريق خلال الميركاتو الصيفي 2021، قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021 -22.

ومنح مانو مينيزيس إدارة النصر الضوء الأخضر لإعارة المدافعين عبد الله الشنقيطي، وخالد الشويع لأي نادٍ في الموسم المقبل، واشترط إعارة الشنقيطي لأحد أندية الدوري الممتاز لتقييم مستواه الفني بشكل دقيق، حسبما ورد بصحيفة الرياضية السعودية.

وجاءت موافقة مينيزيس على إعارة الثنائي بعد اتفاقه مع الإدارة على التعاقد مع مدافع أجنبي خلال الأيام القليلة المقبلة، إضافة إلى وجود 4 مدافعين سعوديين هم: عبد الله مادو وعبد الإله العمري وعلي لاجامي ونايف الماس.

ومن المُنتظر أن يخضع نايف الماس، للتقييم الفني مع مساعد المدرب البرازيلي مارسيلو سيزار، بمعية اللاعبين الصاعدين من درجة الشباب والمعارين في الموسم الماضي والذين يصل عددهم إلى 25 لاعبًا.

واقترب المدافع عبد الله الشنقيطي من الانتقال إلى فريق الرائد بنظام الإعارة، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وافتتح النصر الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني، ثم وقع بعد ذلك مع الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم بيشتكاش التركي.