كيف يعوض كارتيرون غياب ثنائي الزمالك أمام المحلة؟

بات المدير الفني الفني لفريق الزمالك باتريس كارتيرون، في أزمة بعدما تأكد غياب ثنائي الفريق عن المباراة المُقبلة أمام غزل المحلة، في ظل محاولاته لتثبيت تشكيل الأبيض مؤخرًا.

وتأكد غياب صانع ألعاب الفريق يوسف أوباما، ولاعب الوسط إمام عاشور، عن مواجهة الزمالك المقبلة أمام غزل المحلة في بطولة الدوري المصري، بسبب حصولهما على الإنذار الثالث، خلال مباراة الأمس الإثنين مع مصر للمقاصة.

من جهته أكد كارتيرون، أنه سيحاول توفير البديل، مشددًا على أن غزل المحلة فريق صعب وفاز على الزمالك في لقاء الدور الأول، بهدفين مقابل هدف، وهو ما يزيد المباراة تعقيدًا، مشيرًا إلى أنه سيبدأ التحضير جيدًا للقاء لزيادة فارق النقاط مع المنافسين في الدوري.

ويفكر المدرب الفرنسي كارتيرون في الدفع بمحمود عبدالرازق شيكابالا على حساب يوسف أوباما، بينما يفاضل بين الثنائي محمود عبد العزيز وإسلام جابر للمشاركة على حساب إمام عاشور، وسيستقر على الأفضل خلال المران بداية من الغد.

ويواجه فريق الزمالك نظيره غزل المحلة، مساء الإثنين المُقبل، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز 2020-21.