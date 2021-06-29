الامارات | الموت يفجع نجم منتخب الإمارات ماجد حسن

شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يفجع نجم منتخب الإمارات ماجد حسن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى نجم منتخب الإمارات ونادي شباب الأهلي ماجد حسن، اليوم وفاة جده، وفقاً لما ذكر اللاعب على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

ونشر ماجد حسن في خاصية "ستوري"، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، جدي في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه، اللهم اجعل ما أصابه كفارة وأجر ورفعة في الدرجات". وكان ماجد حسن قد نشر أول من أمس يطلب من متابعي حسابه على "إنستغرام" الدعاء بالشفاء لجده الذي وافته المنية اليوم.

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