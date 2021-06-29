شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن إعلان ساسى التوقيع لنادي جديد خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن اقتراب الدولي التونسي فرجاني ساسي من الاعلان عن النادي الذي سينضم له في الموسم المقبل عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وكشف مصدر مقرب من فرجاني ساسي عن إعلان اللاعب لناديه الجديد عقب 30 يونيو الجاري والموافق غدا الأربعاء باعتبار أن عقده مع الزمالك ينتهي في هذا التوقيت وفقا لتصريحات وكيله.

وأضاف المصدر أن ساسي يرغب في الإعلان عن النادي الجديد عقب انتهاء عقده مع الزمالك رسميا احتراما لجمهور الزمالك رغم عدم عودته من تونس لاستكمال عقده الحالي عقب مشاركته مع منتخب بلاده.

كان كارتيرون قد أعلن لمسئولى الزمالك أنه يمتلك بديلا أقوى من فرجانى ساسى والفريق لديه عناصر مميزة كثيرة فى خط الوسط بخلاف التعاقد مع صفقات جديدة قوية لتدعيم هذا المركز، مشددا على أن الزمالك لن يقف على لاعب سواء كان ساسى أو غيره.

وعلم ”الخليج 365” أن كارتيرون استبعد ساسى نهائيا من حساباته الفنية سواء خلال الموسم الحالي أو في الموسم الجديد، بعد رفضه العودة للقاهرة، رغم مطالبة مسئولي الزمالك له بالعودة أكثر من مرة للتفاوض حول التجديد لكن ساسي يتجاهل الاتصالات البيضاء نهائيا ولا يزال يرفض العودة للقاهرة حتي الآن.

ويرفض كارتيرون الحديث عن ملف بديل ساسي في العلن للحفاظ على استقرار الفريق الأبيض، حيث استقر المدرب الفرنسى على الصفقة المنتظرة لتعويض رحيل اللاعب التونسى لكنه يتمسك بالحفاظ علي سريتها حتى لا يتأثر اللاعبين الحاليين وللتأكيد على ثقته الكاملة فى كل العناصر المتواجدة في الفريق حاليا.