شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدفع لأروابارينا الشرط الجزائي بعد إقالته.. وإعلان خليفته خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الأروجنتيني رودولفو اروابارينا المدير الفني لبيراميدز على قيمة الشرط الجزائي بالكامل من إدارة ناديه، بعد إبلاغه بقرار إقالته على خلفية توديع الفريق لبطولة الكونفدرالية الافريقية، عقب الخسارة من الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي للبطولة.

وعلم الخليج 365 أن الاتفاق على فسخ العقد كان قبل مواجهة الرجاء المغربي بحيث يتم فسخ العقد حال توديع الفريق للبطولة الافريقية، حيث يرى مسئولو بيراميدز أن أروابارينا لم ينجح فى قيادة الفريق بالشكل المأمول، وكان له دور كبير فى إخفاقاته خاصة على المستوى المحلى.

واستقرت إدارة بيراميدز على تعيين مدرب أجنبي بعد رفض الثنائي المصري حسام حسن وعلي ماهر تدريب الفريق، لتمسكهما بالاستمرارمع فرقهما الاتحاد السكندي والمصري البورسعيدي، في الوقت الذي أكد مصدر داخل النادي أن المدرب الأجنبي الجديد سبق له العمل داخل مصر.

وتولى أروابارينا قيادة بيراميدز فى 11 نوفمبر 2020، ويمتد تعاقده مع الفريق حتى نوفمبر 2022، قاد الفريق فى 36 مباراة، فاز فى 18 مباراة، تعادل فى 11 مباراة، تلقى 7 هزائم، سجل بيراميدز تحت قيادته 55 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 36 هدفاً، أكبر هزيمة تلقاها كانت 4/2 أمام سيراميكا، يحتل بيراميدز تحت قيادته المركز 8 فى جدول الدوري.