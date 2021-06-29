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ليلة بيضاء جدا.. الزمالك يفوز على المقاصة فى الدورى ويتوج بسوبر السلة

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القاهرة - سامية سيد - عاشت جماهير نادى الزمالك ليلة سعيدة بعد أن حققت فرق القلعة البيضاء انتصارات فى لعبتى القدم والسلة، حيث تغلب فريق كرة القدم على المقاصة بالدورى، وواصل تصدره لقمة الدورى، كما فاز فريق السلة بدورى السوبر بالتغلب على الاتحاد السكندرى

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أبطال سوبر السلة 

توج فريق سلة الزمالك بلقب دورى سوبر السلة، بعد التغلب على الاتحاد بنتيجة 80 / 84 فى نهائى دورى سوبر السلة فى اللقاء الذى جمعهما بصالة حسن مصطفى بأكتوبر ليحقق اللقب رقم 14 فى تاريخه، حيث فاز الاتحاد فى المباراة الأولى بنتيجة 83/56، فيما فاز الزمالك فى المباراة الثانية بنتيجة 70/80 والثالثة بنتيجة 74/69 وتغلب الاتحاد فى المباراة الرابعة أيضا ليتساوى الفريقان، ويتم خوض المباراة الخامسة والتى حسمها الزمالك فى النهاية.

 

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الزمالك يفوز على المقاصة ويحافظ على الصدارة 

حقق فريق الزمالك فوزا مهما على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف أحرزه أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء فى الدقيقة 8 من عمر المباراة التى أقيمت فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

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وجاء الفوز ليواصل فريق الزمالك تصدر جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 61 نقطة، بعد أن خاض 27 مباراة، فاز فى 18 وخسر فى اثنين وتعادل فى سبعة مباريات.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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