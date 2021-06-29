أمير عزمى مجاهد يدخل دائرة المرشحين لتولى القيادة الفنية لأسوان

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القاهرة - سامية سيد - دخل أمير عزمى مجاهد المدرب العام السابق للزمالك دائرة المرشحين لتولى القيادة الفنية لأسوان خلفا لعلاء عبد العال، الذى رحل الجمعة الماضية بعد الهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدف أمام وادى دجلة فى الجولة الـ27 للدورى.

ورشح أحد نجوم أسوان القدامى أمير عزمى مجاهد لمجلس إدارة أسوان مؤكدا لهم أنه مدرب جيد ويستطيع انتشال الفريق من عثرته والإبقاء عليه بالدورى.

ويبحث مجلس إدارة أسوان عددا من السير الذاتية لبعض مدربى الدورى لاختيار أفضلهم فى الوقت الحالى، وإن كانوا استقروا على خوض المباراة القادمة أمام سيراميكا بالمدرب المساعد، على أن يتم اختيار المدرب الذى سيقود الفريق خلال فترة التوقف التى ستستمر لمدة 30 يوما فى هدوء.

من ناحية أخرى دخل ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق والمدير الفني الحالي لفريق بتروجت، دائرة المرشحين لتدريب أسوان خلفاً لعلاء عبد العال، وأجرى مسئولو أسوان اتصالات بربيع ياسين لاستطلاع موقفه من تدريب الفريق، ويترقب مدرب بتروجت موقف إدارة فريقه الحالي من تلك المفاوضات لحسم الأمر بشكل ودي لوجود شرط جزائي في عقده مع الفريق البترولي.

وأكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن مجلس الإدارة يدرس ملفات جميع المدربين المتاحين لخلافة علاء عبد العال فى تدريب الفريق بالوقت الحالي.

وأكد أمين فى تصريحات لليوم السابع أن أسامة عرابى ضمن الأسماء المرشحة، وهناك الكثير من الأسماء الأخرى مازالت إدارة النادى تراجع سيرتهم الذاتية.