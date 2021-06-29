شكرا لقرائتكم خبر عن كلمة شرف والجهاز المعاون يمنعان على ماهر من تدريب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لمسئولى بيراميدز عن تولى القيادة الفنية للفريق السماوى خلفا للأرجنتينى أروابارينا بعد خروج الفريق أمام الرجاء المغربى فى نصف نهائى الكونفيدرالية الأفريقية وتردى النتائج بالدورى.

وعرض مسئولو بيراميدز على "علي ماهر" استمرار بعض أفراد الجهاز الفنى الحالى معه خلال الفترة المقبلة، إلا أنه رفض رفضا قاطعا وتمسك بجهازه المعاون بالكامل، والذى يعمل معه منذ أن بدأ مسيرته التدريبية.

كما تمسك على ماهر بالبقاء مع المصرى بعد كلمة الشرف التى أعطاها المدير الفنى لمسئولى ناديه الحالى بالاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالى، وضمان المنافسة على المربع الذهبى بعد وصوله للمركز الثانى بالدورى برصيد 43 نقطة.

يذكر أن على ماهر تلقى العديد من العروض المحلية والخارجية خلال الفترة الماضية بعد حالة الاستفاقة القوية التى قام بها مع المصرى وإعادة هيبة الفريق بين الأندية الكبرى بالإيجيبشين ليج وحصد العديد من النقاط الصعبة والتقدم فى الجدول، بالإضافة لتقديم عدد من اللاعبين على رأسهم أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد وفريد شوقى.