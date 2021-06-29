شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستقر على شيكابالا بدلا من أوباما أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك على مشاركة محمود عبد الرازق شيكابالا فى مركز الوسط المهاجم فى مباراة المحلة المقبل، والمقرر لها الاثنين المقبل فى إطار مباريات الجولة 28 من الدورى.

وسيشارك شيكابالا بدلا من أوباما الذى يغيب عن مباراة المحلة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة المقاصة أمس التى انتهت بفوز الزمالك 1-0، ما أدى لغيابه عن مواجهة المحلة.

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف أحرزه أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء فى الدقيقة 8 من عمر المباراة التى أقيمت أمس فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى أدارها طاقم تحكيم مكون من "سعيد حمزة حكماً للساحة، وهشام الدسوقى ووائل شعبان حكمين مساعدين، وشريف حسن حكماً رابعاً".

بهذه النتيجة يحافظ الزمالك على صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 61 نقطة، جمعها من 27 مباراة حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 7 وخسر 2 وسجل لاعبوه 48 هدفًا وسكنت شباكه 18، فيما يحتل المقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق الفوز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 10، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 32 .

من ناحية أخرى حصل فريق الزمالك على راحة من التدريبات اليوم عقب وصول الفريق أمس للقاهرة قادما من السويس عقب مواجهة المقاصة، وفضل كارتيرون منح اللاعبين راحة تجنبا للإرهاق في ظل كثرة السفر بين المحافظات وفي ظل وجود مساحة زمنية كافية قبل مواجهة امحلة المقبلة.