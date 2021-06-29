شكرا لقرائتكم خبر عن فضل ومتعب يرفضان خلافة عيد وبسيونى فى بيراميدز بعد إخفاق الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” أن هناك حالة من الغضب الكبير تنتاب إدارة بيراميدز بعد توديع فريق الكرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية عقب الخسارة من الرجاء المغربى فى الدور نصف النهائى، ليصبح الفريق قاب قوسين أو أدنى من الخروج خالى الوفاض للموسم الثانى على التوالى، بعد ابتعاد الفريق أيضاً عن المنافسة على لقب الدوري العام، وبالتالي تعد بطولة الكأس هي الوحيدة التي من الممكن أن يُنافس عليها الفريق هذا الموسم.

وتحدثت إدارة بيراميدز مع محمد فضل نجم الأهلى وعضو اتحاد الكرة السابق وعماد متعب نجم هجوم الأهلي السابق لخلافة الثنائي ممدوح عيد المدير التنفيذي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات بعد إخفاقهما فى المهمة الموكلة إليهما رغم توفير ميزانية ضخمة لهما تتخطى الميزانية الموضوعة للأهلى والزمالك، وقاما بالتعاقد مع عدد من نجوم الكرة المصرية بمبالغ خيالية، وعلى رأسهم رمضان صبحى وأحمد فتحى والمحترف الأورجوانى رولان، بالإضافة للنجوم الموجودة داخل صفوف الفريق بالفعل ويحصلون على رواتب هي الأكبر في الدوري المصري.

وجاء رفض فضل ومتعب للحفاظ على العلاقة الطيبة بالنادي الأهلي، خاصة أن بيراميدز دخل منذ تدشينه في العديد من الخلافات مع إدارة الأهلي، في الوقت الذي تحدثت إدارة بيراميدز مع نجوم آخرين لخلافة الثنائي ممدوح عيد وعمرو بسيوني، إلا أن معظمهم رفض قبول المسئولية لترجئ إدارة بيراميدز عملية التغيير على الأقل حتى نهاية مباراة الأهلي في بطولة الدوري العام، والمقرر إقامتها يوم الخميس، خاصة أن الفوز على الأهلى يعد بمثابة البطولة الخاصة للإدارة الحالية.