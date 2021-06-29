شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: الزمالك يمتلك بديلا أقوى من فرجانى ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، الوقوف عند رحيل التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، الذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالى، ولم يتوصل لاتفاق مع النادى لتجديد عقده ويرفض العودة للقاهرة منذ انضمامه لمعسكر منتخب بلاده الأخير فى تونس.

وأكد كارتيرون لمسئولى الزمالك أنه يمتلك بديلا أقوى من فرجانى ساسى والفريق لديه عناصر مميزة كثيرة فى خط الوسط بخلاف التعاقد مع صفقات جديدة قوية لتدعيم هذا المركز، مشددا على أن الزمالك لن يقف على لاعب سواء كان ساسى أو غيره.

وعلم ”الخليج 365” أن كارتيرون استبعد ساسى نهائيا من حساباته الفنية سواء خلال الموسم الحالي أو في الموسم الجديد، بعد رفضه العودة للقاهرة، رغم مطالبة مسئولي الزمالك له بالعودة أكثر من مرة للتفاوض حول التجديد لكن ساسي يتجاهل الاتصالات البيضاء نهائيا ولا يزال يرفض العودة للقاهرة حتي الآن.

ويرفض كارتيرون الحديث عن ملف بديل ساسي في العلن للحفاظ على استقرار الفريق الأبيض، حيث استقر المدرب الفرنسى على الصفقة المنتظرة لتعويض رحيل اللاعب التونسى لكنه يتمسك بالحفاظ علي سريتها حتى لا يتأثر اللاعبين الحاليين وللتأكيد على ثقته الكاملة فى كل العناصر المتواجدة في الفريق حاليا.