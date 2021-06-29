بارتي وكيريوس يقودان فريق كرة المضرب الاسترالي في أولمبياد طوكيو

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سيدني : أكدت الاسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميًا الثلاثاء انها ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الشهر المقبل، لتقود فريق كرة المضرب المؤلف من 11 لاعبًا، بمن فيهم "المشاغب" نيك كيريوس.

يأتي إعلان بارتي بعد يوم من قرار الاميركية المخضرمة سيرينا وليامس المتوجة بأربع ذهبيات اولمبية عدم المشاركة في الحدث العالمي، الذي يغيب عنه ايضًا الاسباني رافايل نادال.

وكشفت بارتي حاملة لقب رولان غاروس 2019 انها ستشارك في فئتي الفردي والزوجي مؤكدة "أتوق لأكون جزءًا من الحدث". وتابعت ابنة الـ25 عامًا "المنافسة في الاولمبياد هو حلم يطمح اليه الاولاد منذ الصغر".

يتألف الفريق الاسترالي من ستة لاعبين وخمس لاعبات، بمن فيهم سام ستوسر حاملة لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2011 والتي ستشارك في الالعاب الاولمبية للمرة الخامسة عن 37 عامًا.

سيكون أليكس دي مينور الخامس عشر عالميًا أعلى المصنفين لدى الرجال في الفريق، كما من المتوقع ان يكون كيريوس المثير للجدل أحد ابرز اللاعبين في القرعة رغم تواجده في المركز الستين عالميًا.

سيخوض كلاهما منافسات الفردي فيما يشارك دي مينور ايضًا في الزوجي. وعلى عكس ستوسر المخضرمة، سيخوض كيريوس، بارتي ودي مينور للمرة الاولى غمار الالعاب الاولمبية التي تنطلق في 23 تموز/يوليو المقبل.

وقالت ستوسر التي شاركت في أثينا 2004، بكين 2008، لندن 2012 وريو 2016 "من الرائع ان تمثل بلادك في الالعاب الاولمبية، فيكف لو حدث ذلك خمس مرات".

ستشارك أيلا تومليانوفيتش ايضًا في منافسات الفردي، في حين تنافس بارتي الى جانب ستورم ساندرز في زوجي السيدات وستوسر مع إيلين بيريس.