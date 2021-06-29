كريستوف غالتييه المتوج مع ليل مدرباً لنيس

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نيس (فرنسا) : أعلنت مجموعة "إينيوس" مالكة نادي نيس الفرنسي لكرة القدم الإثنين التعاقد مع المدرب كريستوف غالتييه المتوج في أيار/مايو الماضي بطلاً للدوري المحلي مع ليل، لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وأفادت المجموعة البريطانية في بيان "يسرّ نيس تأكيد تعيين كريستوف غالتييه مدرباً جديداً مع مفعول فوري".

وكلل غالتييه مسيرته مع ليل من أيلول/سبتمبر 2017 حتّى أيار/مايو 2021، بالفوز بلقب الـ "ليغ1" في الموسم المنصرم.

غير أن المدرب الفرنسي استقال من منصبه بعد أيام قليلة من التتويج معلناً عن رغبته في إيجاد تحد جديد. وبرغم ابداء ليون ونابولي الإيطالي رغبتهما بالحصول على خدماته، إلاّ انّ وسائل إعلام محلية رجحت كفة نيس.