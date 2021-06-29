شكرا لقرائتكم خبر عن الطويلة: مسئولو الإسماعيلى مش عارف عايزين إيه فى ملف إبراهيم حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الطويلة رئيس نادى النجوم أن مسئولى الإسماعيلى فشلوا فى التعامل معه بملف إبراهيم حسن لاعب الفريق الأسبق، والتى حكمت المحكمة الرياضية بأحقية نادى النجوم فى الحصول على 24 مليون جنيه بعد انتقاله من الدراويش للزمالك.

وأضاف الطويلة في تصريحات إذاعية أنه يشعر بالضيق والحزن من الموقف السلبى لمسئولى الإسماعيلى قائلا "مش عارف هما عايزين ايه بالضبط، أنا صبرت عليهم كتير جدا والحكم اللى حصلت عليه بالحصول على 24 مليون جنيه وخصم 3 نقاط من رصيد الفريق بالدورى نهائى، كاشفا فى الوقت نفسه أنه سيقوم بالتصعيد وستكون العقوبات الجديدة صادمة تصل لخصم 9 نقاط من رصيد الفريق مع زيادة المقابل المادى للضعف أو ما يزيد".

وبالنسبة لكريم فؤاد لاعب النجوم الذى اقترب من الانتقال للأهلى أشار محمد الطويلة إلى أن اللاعب مازال على ذمة فريقه الحالى ولم ينتقل للقلعة الحمراء حتى الآن عكس ما أشاع البعض وأن كان هناك اتفاق على الخطوط العريضة بين الفريقين، إلا أنه يرفض التأكيد على انتقال اللاعب بشكل رسمى للأهلى إلا بعد الاتفاق على كل التفاصيل.