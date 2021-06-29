شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: طارق وجنش والونش الأفضل لتدعيم المنتخب الأوليمبى فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح هشام يكن نجم الزمالك السابق عددا من اللاعبين المميزين فى الدورى لشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى لما يمتلكونه من خبرات للانضمام لأحفاد الفراعنة فى الأولمبياد وهم محمود حمدى الونش وطارق حامد واختيار أحد الثنائى فى حراسة المرمى محمود جنش أو محمد أبو جبل.

كما قال يكن، فى تصريحات إذاعية أن مواصلة تحقيق الزمالك للفوز فى المباريات الأخيرة شىء إيجابى وهدف مطلوب بغض النظر عن الأداء، مشيرا إلى أن تحقيق الفوز هو الأهم خلال المرحلة المقبلة.

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف أحرزه أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء فى الدقيقة 8 من عمر المباراة التى أقيمت أمس فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى أدارها طاقم تحكيم مكون من "سعيد حمزة حكماً للساحة، وهشام الدسوقى ووائل شعبان حكمين مساعدين، وشريف حسن حكماً رابعاً".

بهذه النتيجة يحافظ الزمالك على صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 61 نقطة، جمعها من 27 مباراة حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 7 وخسر 2 وسجل لاعبوه 48 هدفًا وسكنت شباكه 18، فيما يحتل المقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق الفوز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 10 ، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 32 .