شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلى يتعهد بتسديد 1.4 مليون دولار للأهلى فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادى الأهلى الحصول على مستحقات القلعة الحمراء لدى النجم الساحلى التونسى الخاصة بغرامة الإيفوارى سليمانى كوليبالى، الذى هرب من القلعة الحمراء فى مايو عام 2017 واستقر به المطاف فى النجم الساحلى.

وعلم ”الخليج 365” أن الأيام الماضية شهدت اتصالات ودية بين الأهلى والنجم الساحلى أكد خلالها الأخير للأول أنه بصدد تسديد قيمة الغرامة الخاصة بعقوبة كوليبالى والتى تبلغ مليون و400 ألف دولار خلال شهر يوليو المقبل.

وقال مصدر إن النجم الساحلي لم يجد أمامه سوى التأكيد لإدارة الأهلى إنه سيدفع غرامة كوليبالي، حتى لا يتم منعه من القيد خاصة بعد حصول الأهلي على عدة أحكام تؤكد صحة موقف بطل مصر.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد رفضت الاستئناف المقدم من نادي النجم الساحلي والإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي السابق، وأيّدت المحكمة القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلزام نادى النجم الساحلى واللاعب بدفع مليون و400 ألف دولار للنادى الأهلى، مضافًا إليها غرامات ثانوية قدرها 15%، اعتبارا من أكتوبر 2019 مع إلزام نادي النجم الساحلي بدفع أتعاب التقاضي.

وكان الإيفوارى سليمانى كوليبالى قد قام بالهروب من الأهلى فى وقت سابق، رغم استمرار عقده مع النادى بادعاءات غير صحيحة، واتخذ الأهلى كل الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه، وأيدت المحكمة الرياضية الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لصالح الأهلي.

وسبق أن أعلن النادي الأهلي التقدم بشكوى جديدة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد نادي النجم الساحلي التونسي، بسبب مماطلة الأخير في سداد المستحقات المتأخرة الخاصة بالإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الأهلي السابق والنجم الساحلي الحالي.

وألزمت المحكمة الرياضة الدولية النجم الساحلي، الذي يلعب له "كوليبالي" بدفع مليون و436 ألف دولار، خلال 45 يوماً من تاريخ الحكم، بسبب هروب اللاعب من الأهلي والرحيل خارج مصر.