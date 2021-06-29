شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يُغرم اتحاد الكرة بسبب تعطل تقنية الفيديو فى مباراة الزمالك والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأكد توقيع غرامة مالية على اتحاد الكرة من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على اتحاد الكرة المصرى بسبب تعطل تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والمقاصة أمس بالدورى العام وإقامة المباراة بدونها.
ووفقا لبروتوكول تقنية الفيديو يتم معاينة التقنية والتأكد من تشغيلها قبل المباراة بوقت كاف منعا لأى مشكلات، وهو ما لم يحدث قبل مباراة الزمالك والمقاصة حيث حدث عطل في السماعات ناتج عن انقطاع الكهرباء ولم تنجح محاولات حل الازمة قبيل المباراة لتقام المباراة بدون تقنية الفيديو.
بهذه النتيجة يحافظ الزمالك على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، جمعها من 27 مباراة حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 7 وخسر 2 وسجل لاعبوه 48 هدفًا وسكنت شباكه 18، فيما يحتل المقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق الفوز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 10 ، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 32