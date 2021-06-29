شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت حميدة تمثل مصر فى بطولة التشيك الدولية لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى فى منافسات بطولة التشيك الدولية التى تقام فى الفترة من 4 إلى 8 يوليو المقبل، كممثلة عن مصر فى البطولة، حيث تأتى مشاركة بسنت فى إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية التى تستضيفها طوكيو الشهر المقبل.

وتمكنت بسنت حميدة لاعبة المنتخب الوطنى لألعاب القوى من التأهل إلى منافسات طوكيو في سباق 200 م عدو ضمن منافسات البطولة التأهيلية والمقامة بالمركز الأولمبي في المعادي، حيث حطمت بسنت الرقم المصرى بزمن 22.8 ثانية لتؤكد تأهلها الأولمبى، حيث إنها كانت ضمنت التأهل من التصنيف العالمي.

وكان البطل الدولى إيهاب عبد الرحمن قد نجح فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو من خلال نفس البطولة فى منافسات رمى الرمح بمسافة 83.88.