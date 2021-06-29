شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يحدد 12 يوليو لقيد لاعبى الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد اتحاد اليد يوم 12 يوليو المقبل موعدا لقيد لاعبى ناديى الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد على صعيد المحترفين والمرتبط والناشئين وكرة اليد المصغرة للرجال.

فيما يشهد المؤتمر السنوى لأندية محترفى اليد المحدد له يوم 10 يوليو المقبل سحب قرعة المباريات للموسم الجديد 2021 / 2022 المقرر انطلاقه يوم 16 سبتمبر المقبل، ومعه مرتبط 2004 للموسم المحلى الجديد 2021 / 2022.

ويسبق إجراء القرعة اجتماع مع الأندية بحضور مندوب من كل نادٍ لشرح نظام المسابقة الجديد.

بينما تحدد يوم 23 أغسطس المقبل موعدا لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002، و25 سبتمبر للدورى الممتاز وعمومى السيدات.

وكشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مسبقا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم فى تصريح لـ"الخليج 365" إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد 18 فريق للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة والـ12 يتم تقسيمهم على مجموعتين فردى و زوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتجديد البطل، مؤكدا على مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاثة فى الموسم الجديد فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.