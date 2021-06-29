شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. بند مثير ينهى عقد وليد سليمان مع الأهلى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” أن هناك بندا فى عقد وليد سليمان نجم هجوم النادى الأهلى، قد يتسبب فى انتهاء عقد اللاعب الملقب بالحاوى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى، رغم أن العقد المبرم بين الطرفين ممتد حتى نهاية الموسم المقبل.

وأكد مصدر مطلع داخل النادى الأهلى أن هناك بندا فى تجديد عقد وليد سليمان الأخير ينص على انتهاء العقد فور نهاية الموسم الأول ويصبح الموسم الثانى فى العقد لاغياً، وذلك حال عدم وصول وليد سليمان لنسبة مشاركة تتخطى الـ75% من مجموع مباريات الأهلى، وهى النسبة التى لم يصل إليها الحاوى حتى هذه اللحظة، خاصة أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق لا يعتمد على وليد سليمان مؤخراً سواء بالدفع به أساسياً أو كبديل.

ويعد وليد سليمان من أبرز نجوم الأهلى فى العقد الأخير، حيث ساهم بقوة فى تتويج المارد الأحمر بالعديد من الألقاب، القارية والمحلية، ولا تنسى جماهير الأحمر تمسك اللاعب بانتقاله للنادى ورفضه ضغوط إدارة ناديه السابق بتروجت من أجل الانتقال للزمالك، ويعد وليد سليمان واحدًا من اللاعبين الأساسيين الذى يعتمد عليهم أى مدرب تولى القيادة الفنية للنادى الأهلى، خصوصًا أنه من اللاعبين الذين يصنعون الفارق، ويمتلكون مهارات كبيرة بجانب الروح العالية.

وحقق وليد سليمان مع الأهلى خلال مسيرته 11 بطولة منها 5 ألقاب دورى، و2 كأس مصر، و3 كأس السوبر المحلى، بالإضافة إلى ثلاث بطولات لدورى الابطال الافريقى ولقب للكونفدرالية بجانب لقب للسوبر الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ورغم أن الإصابة تخطف الحاوى أوقاتا كثيرة إلا أن يعود متألقاً ولا يعرف للشيب طريقاً فلم يهزمه الزمن ووسرعان مايعود ليغرد أحلى الألحان فى مباريات المارد الأحمر.