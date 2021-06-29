شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يغادر المستشفى اليوم بعد عملية جراحية فى الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المستشفى خلال ساعات قليلة بعد العملية الجراحية التى خضع لها فى الكتف فى ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وخصع أشرف صبحى للعملية الجراحية بعد شعوره بآلام فى الكتف إثر الحادث الذى تعرض له خلال الشهر الماضى بالسيارة . وبعدها شعر صبحى بآلام فخضع لكشف طبى وفحوصات فتقرر خضوعه للعملية فى اسرع وقت.

وتأتى مغادرة صبحى للمستشفى بعد أن يطمئن الأطباء أن حالته الصحية تسمح بذلك، مع تكملة كورس العلاج بالمنزل