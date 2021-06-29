شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور..مصطفى عسل مستقبل الاسكواش فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي، أن يدخل عالم الكبار فى الاسكواش فى ظل مواصلته التألق فى البطولات الدولية والعالمية، آخرها التتويج ببطولة الأبطال للاسكواش، للمرة الأولى فى تاريخها الاحترافي، والتي تنظمها أندية وادي دجلة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار.

وفاز مصطفى عسل في المباراة النهائية على محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا، بنتيجة 3/1، في مباراة استغرقت 70 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-14, 11-4, 11-7, 11-3.

أثبت مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي جدارته بأن يكون بين الكبار فى اللعبة، بعدما نجح صاحب الـ21 عاما فى تحقيق إنجازات كبيرة رغم سنه وقلة خبراته فى مواجهة كبار المحترفين فى اللعبة، ومع ذلك تفوق عليهم، وقدم عروضاً قوية جعلته مصدر قلق للاعبين الكبار والمصنفين الأوائل فى التوب 10.

وخلال مارس الماضى نجح عسل فى الوصول إلى نصف نهائي بطولة بلاك بول للرجال خلال مشاركته في أول بطولة بلاتينية في الموسم الجاري، وهو ما سيساهم في تقدمه بالتصنيف العالمي خلال أبريل الجاري. مصطفى عسل كان قد تُوج ببطولة العالم للناشئين التى أقيمت فى ماليزيا عام 2019، بعد فوزه على مواطنه مصطفى السرتى لاعب وادى دجلة فى المباراة النهائية بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 41 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط بين الثنائي المصري كالتالي: 12-10, 11-3, 11-6.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب مصطفى عسل فى الصور التالية: