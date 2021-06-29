شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف العروض الخارجية لشراء بانون في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق مسئولو النادي الأهلي ملف بيع المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأحمر، بعد اهتمام أكثر من ناد خليجي بالتعاقد معه، أبرزها نادي النصر السعودي، الذي يرغب في ضم المدافع المغربي في الانتقالات الصيفية الحالية، والتمسك ببقاء اللاعب في القلعة الحمراء في ظل حاجة الجهاز الفني لجهوده في الفترة القادمة.

ويتمسك مسئولو النادي ببقاء بانون الذي أعاد الاتزان لدفاع الأهلي في الفترة الأخيرة، ونجح في حجز مكان أساسي بتشكيل الفريق الأحمر بخلاف قدرته على التعامل مع الكرات العرضية والثابتة والالتحامات، خاصة أن الجهاز الفني يرفض التفريط في اللاعب.

وأعاد بانون الانضباط لخط دفاع الأهلي، بعدما عانى من أزمات دفاعية في المواسم الماضية، قبل أن يساهم المدافع المغربي مع باقي زملائه في التغلب على هذه المشاكل التي واجت الفريق الأحمر.

من ناحية أخرى أعرب بيتسو موسيماني عن سعادته بالفوز، مؤكدا أن فريقه لم يبدأ المباراة بشكل جيد بعكس الترجي؛ لأن لاعبيه كانوا متوترين، وكرة القدم لا تعترف بكيف تبدأ ولكن بأن تنجز في اللعب.

وقال موسيماني بعد المباراة، إن الكارت الأحمر المبكر سهّل المباراة على فريقه وهو مستحق، والبداية تعطي انطباعا خاطئا عن المباراة، وكان الترجي يرغب في الفوز خارج أرضه، وتوقعت أن تكون المباراة مفتوحة، مشددا على أن الكرة ساعد فريقه، وجعل فريقه يتسيد المباراة بخلاف فوزه في رادس سهل من المهمة على لاعبيه، وكنا منفعلين من بعض القرارات التحكيمية في كرة ركلة الجزاء وهدف الشحات ولكن الفار ساعدنا.