شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2003 يواجه طاجكستان اليوم في دور الـ8 للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، منتخب طاجكستان في الخامسة مساء اليوم بإستاد القاهرة ، ضمن مواجهات دور الثمانية لمباريات البطولة العربية التي تستضيفها مصر حتي 7 يوليو المقبل.

فاز منتخب مصر للشباب مواليد 2003 على نظيره الموريتانى بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى جمعهما اليوم باستاد القاهرة، فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة كأس العرب التى تقام فى مصر، لتتصدر مصر قمة المجموعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز على النيجر 2 / 0 ، وعلى الجزائر بهدف دون رد.

قررت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة القدم مواليد 2003 التي تستضيفها مصر تعديد مواعيد المباريات وتأجيلها لمدة ساعة بسبب درجات الحرارة المرتفعة خلال الفترة الحالية بالقاهرة.

وتقرر ترحيل المباريات التي تقام في الرابعة عصرًا لتنطلق في الخامسة ، بينما تنطلق مباريات السابعة في الثامنة مساءًا ، بناء على طلب عدد من المنتخبات.

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن خزينة الجبلاية هي من تتحمل جميع التكاليف الخاصة بإستضافة البطولة العربية لكرة القدم مواليد 2003 التي تستضيفها مصر وتنتهي في 6 يوليو المقبل ، وليس الاتحاد العربي.

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن اتحاد الكرة يتحمل جميع التكاليف الخاصة بسفر وعودة المنتخبات و الأقامة إلي جانب التنقلات ، بينما يتحمل الاتحاد العربي فقط مستحقات الحكام في البطولة العربية.