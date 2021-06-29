أولمبياد طوكيو لمصراوي: لم نطلب من منتخبات كرة القدم الحضور المبكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أوضحت إدارة دورة طوكيو الأولمبية أنهم لم يطلبوا الحضور المبكر من المنتخبات المشاركة في منافسات كرة القدم التي ستنطلق يوم 22 يوليو القادم، وذلك وسط الجدل حول إنضمام عناصر الأهلي إلى المنتخب المصري المشارك.

وردًا على استفسار الخليج 365، قال المركز الإعلامي لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020": "لا يوجد أي إجراءات استئثنائية بخلاف اللائحة الخاصة بمنافسات كرة القدم، والمعلنة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وبحسب اللائحة فإن الموعد النهائي لوصول المنتخبات المشاركة في منافسات كرة القدم يجب أن يكون قبل 4 أيام على الأقل من انطلاق أول مباراة لكرة في مرحلة المجموعات.

(نص اللائحة)

وبناء على تلك الحقيقة، فإنه لا يوجد مشكلة على الإطلاق في أن يلعب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا 17 يوليو في المغرب، ثم يتوجه عناصر الفريق إلى اليابان ليكون الوصول 18 يوليو أي قبل 4 أيام من انطلاق منافسات كرة القدم، في 22 من الشهر ذاته.

أما فيما يتعلق بحصول اللاعبين على اللقاح، فقد قال المركز الإعلامي لأولمبياد طوكيو: "وفقًا لقواعد العمل في طوكيو 2020، فإن أي رياضي من حقه المشاركة في المنافسات دون أن يتلقى اللقاح".

ردًا على استفادتهم من تنظيم، بطولة العالم لكرة اليد في مصر، أوضح: "من خلال مراجعتنا للاجراءات الضرورية، قامت طوكيو 2020 بتعلم العديد من الدروس فيما يخص مختلف الأحداث الرياضية الدولية".

وتابع: "المباريات والمسابقات في مختلف الرياضات تم استئنافها بالفعل في اليابان وخارجها، لقد تعلمنا العديد من الاجراءات من كل حدث تابعناه لضمان أن الأمان والسلامة في طوكيو 2020".