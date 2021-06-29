أوروجواي تهزم باراجواي وتواجه كولومبيا في دور الثمانية لكوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

قاد النجم إدينسون كافاني منتخب أوروجواي للفوز على منتخب باراجواي 1 / صفر مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينيتش) في ختام مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) المقامة حاليا بالبرازيل.

وسجل كافاني هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 21، ليرفع منتخب أوروجواي رصيده إلى سبع نقاط ويحرز المركز الثاني بالمجموعة بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب الأرجنتيني المتصدر، بينما تجمد رصيد منتخب باراجواي عند ست نقاط في المركز الثالث.

وصعد منتخب أوروجواي من المركز الرابع إلى الثاني ليتفادى مواجهة المنتخب البرازيلي حامل اللقب في دور الثمانية، حيث سيلتقي بذلك مع منتخب كولومبيا صاحب المركز الثالث بالمجموعة الثانية.

أما منتخب باراجواي، فقد أخفق في تحقيق أول انتصار له أمام أوروجواي في كوبا أمريكا منذ عام 1947، وأحرز المركز الثالث في المجموعة ليلتقي منتخب بيرو، صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، في دور الثمانية.