بالمواعيد والقنوات.. مباراتان في يورو.. ومهمة شاقة لمنتخب الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تستأنف اليوم الثلاثاء، مباريات دور الـ 16 بيورو 2020، بمواجهتين من العيار الثقيل حيث يواجه منتخب إنجلترا نظيره الألماني، وسيلتقي المنتخب السويدي بنظيره الأوكراني.

وتقام مباراتين في ربع نهائي بطولة كأس العرب للشباب، حيث يواجه منتخب مصر نظيره طاجيستان، وتصطدم المغرب بالجزائر في نفس الدور.

ونستعرض في السطور التالية جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

يورو 2020

18:00 إنجلترا وألمانيا..القنوات الناقلة (beIN Sports HD 2 Max- beIN Sports HD 1 Max- beIN 4K HDR).

21:00 السوير وأوكرانيا.. القنوات الناقلة (beIN Sports HD 2 Max- beIN Sports HD 1 Max- beIN 4K HDR).

كأس العرب للشباب

17:00 مصر وطاجيستان.. القناة الناقلة (ON Time Sports 1 HD).

20:00 المغرب والجزائر.. القناة الناقلة (ON Time Sports 1 HD).