الأرجنتين تكتسح بوليفيا برباعية بمجموعات كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

اختتم المنتخب الأرجنتيني مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا)، والمقامة حاليا في البرازيل بفوزه على بوليفيا 4 / 1 .

وتقدم المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة السادسة عن طريق أليخاندرو جوميز، قبل أن يضيف ليونيل ميسي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 33,

وفي الدقيقة 42 عاد ميسي ليضيف الهدف الثاني له والثالث للأرجنتين، فيما سجل إيرفين سافيديرا هدف تقليص الفارق للمنتخب البوليفي في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 65 سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الرابع للمنتخب الأرجنتيني.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة، فيما يتذيل منتخب بوليفيا ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وسيواجه المنتخب الأرجنتيني في دور الثمانية نظيره الإكوادوري.

وضمت المجموعة الأولى التي يتواجد بها المنتخب الأرجنتيني والبوليفي، كل من أوروجواي وباراجواي وتشيلي.