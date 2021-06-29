مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي.. موقف محمد هاني من مواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

كشف مصدر بالأهلي، موقف محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول بالنادي، من المشاركة في مباراة بيراميدز المقبلة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم الخميس المقبل، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، قال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه-، إن هناك صعوبة في لحاق محمد هاني بمباراة بيراميدز.

وأوضح المصدر، أن هاني ليس جاهزًا بنسبة كبيرة للدخول في التشكيلة الرئيسية لخوض تلك المواجهة.

وأكد أن ظهير أيمن الفريق مازال يحتاج إلي فترة أطول للمشاركة في التدريبات الجماعية ليكون لائقاً للدخول في التشكيلة الرئيسية.

وأتم تصريحاته مؤكدًا على الاستعانة بأكرم توفيق في مكان الظهير الأيمن بدلا من هاني، بعد تألقه اللافت للنظر في مباراتي الترجي بدوري أبطال أفريقيا.