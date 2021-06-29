موعد مباراة المانيا وانجلترا في بطولة يورو 2020.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة المانيا وانجلترا مع القنوات الناقلة والمعلق في بطولة يورو 2020، ضمن منافسات اليوم الرابع والأخير من دور ثمن النهائي.

تُقام مباراة المانيا وانجلترا على ملعب ويمبلي بمدينة لندن، بحضور جماهيري كبير، ومن المتوقع اكتظاظ المدرجات بالمشجعين الإنجليز، مع ندرة تواجد الألمان بسبب صعوبة التنقل لظروف انتشار فيرورس كورونا.

صعد منتخب المانيا إلى دور ثمن النهائي من المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بينما تأهل منتخب انجلترا لدور 16 من على رأس المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.

ويحين موعد مباراة المانيا وانجلترا، يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة المانيا وانجلترا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل بشكل مجاني على TRT 1 HD التركية.

حكم مباراة المانيا وانجلترا

يُدير مباراة المانيا وانجلترا في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، الحكم الهولندي “داني ماكيلي”، الذي بدأ التحكيم في الدوري الهولندي عام 2009، وحصل على الشارة الدولية في عام 2011.

وأدار ماكيلي مباراتين في بطولة يورو 2020، الأولى كانت في الافتتاح بين ايطاليا وتركيا بالمجموعة الأولى، وأشهر فيها 3 بطاقتين صفراوين، ولم يستعمل البطاقة الحمراء، كما لم يحتسب أي ضربة جزائية.

والثانية كانت بين منتخب روسيا وفنلندا لحساب الجولة الثالثة في دور المجموعات، استعمل فيها البطاقة الصفراء 5 مرات.

وسبق للحكم صاحب 44 عامًا، إدارة مباراة بين المانيا وانجلترا وكانت في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018، وانتهت بفوز الماكينات على الأسود بنتيجة (3-1).

ولم ينجح منتخب انجلترا في تحقيق الانتصار سوى في مرة واحدة عندما يدير ماكيلي أي مباراة لها، فبعد الخسارة أمام المانيا، خسرت أيضًا أمام بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2020، وقبل ذلك انتصرت على أستراليا وديًا في 2015.

تاريخ مواجهات المانيا وانجلترا

تواجه منتخب المانيا وانجلترا في 8 مناسبات ودية منذ أن تقابلا لأول مرة في 1930 وحتى عام 2017.

انتصر المنتخب الألماني في 3 مباريات، كما هو الحال للمنتخب الانجليزي، بينما سيطر التعادل على مباراتين، وهما، أول مباراة جمعت المنتخبين في 1930 بنتيجة (3-3)، والثانية في آخر المواجهات التي جمعتهما في 2017 بنتيجة (0-0).

وشهدت نهائيات كأس العالم 1966 أول مباراة رسمية بين المانيا وانجلترا، وتمكن الأسود الثلاث من تحقيق الفوز بنتيجة (4-2) وخطف اللقب الوحيد في تاريخه مع البطولة الأعرق، قبل أن يثأر المانشافت لنفسه في مونديال 1970 عندما انتصر على الإنجليزي بنتيجة (3-2) في دور ربع النهائي.

وفي تصفيات يورو 1972، تواجه المنتخبين في مباراتين ضمن دور المجموعات، وفازت ألمانيا بنتيجة (3-1)، فيما انتهت المباراة الثانية بالتعادل السلبي (0-0).

وتعادل المنتخبين من جديد في المباراة التالية التي جمعتهما في نهائيات كأس العالم 1982، كما تعادلا مرة أخرى في نصف نهائي كأس العالم 1990، قبل أن يتم حسم المباراة لصالح المانيا بالفوز في ركلات الترجيح.

وسجل يورو 1996 أول مباراة لمنتخب المانيا وانجلترا في البطولة، كانت في نصف النهائي وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، قبل أن ينتصر المانشافت في ركلات الترجيح.

تجدد اللقاء بين العريقان في دور المجموعات ببطولة يورو 2000 وفازت انجلترا بهدفٍ دون رد سجله الأسطورة آلان شيرار.

وتقابل منتخب المانيا مع انجلترا في تصفيات كأس العالم 2002، فازت الماكينات في الذهاب بهدفٍ دون رد، بينما سجل الإنجليز أكبر انتصار في تاريخ المنتخبين بالإياب (5-1).

وثأر منتخب المانيا لنفسه في كأس العالم 2010، حينما أقصا منتخب انجلترا من دور الـ 16 بنتيجة (4-1)، فلمن ستكون الغلبة في المباراة