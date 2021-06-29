الامارات | سيف بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي بني ياس والشركات التابعة

شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي بني ياس والشركات التابعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس نادي بني ياس الرياضي الثقافي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي بني ياس ومجالس إدارات الشركات التابعة له، وذلك بهدف ضمان تعزيز مسيرة النادي المتوجة بالمنجزات الرياضية، عبر مجموعة إستراتيجيات وخطط وبرامج وسياسات تعمل على رفع القدرات التنافسية للنادي ليبقى شعلة ثقافية ورياضية ومجتمعية تعزز مسيرة الرياضة الإماراتية وترفد المنتخبات الوطنية بالعناصر المؤهلة والقادرة على مواصلة التميز الإماراتي في جميع المحافل الرياضية العربية والدولية.

كما يأتي ذلك ضمن جهود تطوير كفاءة الأداء المؤسسي للنادي والارتقاء به من خلال تعزيزه بخبرات قيادية في العمل العام والرياضي، تدعم مسيرة النادي وتدفعه لتحقيق مزيد من الإنجازات النوعية في ميادين التفوق الرياضي، كما تعزز دوره الحضاري والثقافي والمجتمعي في خدمة المنطقة والمحيط الاجتماعي إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات العالمية في منظومة العمل لاستدامة مسيرة الريادة والتميز.

وقد أصدر سموه قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي بني ياس الرياضي الثقافي، برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، والعميد ناصر خادم الكعبي نائبأ للرئيس، وعضوية كل من حميد محمد بولاحج الرميثي، ومحمد سعيد عباد الهاملي، وسنان أحمد محمد المهيري، والعقيد ياسر محمد النعيمي، والعقيد أحمد محمد بوهارون الشامسي.

كما أصدر سموه قراراً بتشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة للنادي، ليضم مجلس إدارة شركة نادي بني ياس لكرة القدم، سنان أحمد محمد المهيري رئيساً، وعبدالله علي الجنيبي نائباً للرئيس، وعضوية كل من أحمد سعيد إبراهيم المرزوقي، وصالح إسماعيل الحمادي، ومحمد علي الجنيبي. فيما سيضم مجلس إدارة شركة نادي بني ياس للألعاب الرياضية، حميد محمد بولاحج الرميثي رئيساً، وناصر خميس المحيربي نائباً للرئيس، وعضوية كل من إبراهيم جميل الحوسني، وحمدة خادم هامل القبيسي، وعبيد خميس علي الكعبي.

وقدم سموه الشكر والتقدير لمجالس الإدارات السابقة على ما قدمته من جهود وإنجازات خلال الفترة الماضية ، داعياً المجالس الجديدة للمضي قدماً في تعزيز العمل لتحقيق رؤية وأهداف النادي ورسالته المجتمعية وذلك وفق منظومة متميزة وبالتعاون والتنسيق التكاملي مع كافة النوادي والمؤسسات الرياضية والثقافية بالدولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news