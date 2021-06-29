شكرا لقرائتكم خبر عن «يورجن كلوب»: خروج ألمانيا من «اليورو» سيكون أمرًا جنونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، أن منتخب ألمانيا قادر على تخطى عقبة إنجلترا والتأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

ويلتقى منتخب ألمانيا مع إنجلترا مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد ويمبلى، فى دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

وقال كلوب فى حواره مع صحيفة «بيلد» الألمانية: «خروج ألمانيا من يورو 2020 الآن سيكون أمرًا جنونيًا»، مضيفًا: «لعبنا بشكل جيد ضد فرنسا والبرتغال، لقد سيطرنا على هاتين المباراتين مثل أى مباراة أخرى فى السنوات الأخيرة».

وأضاف: «لقد عانينا ضد المجر، نعم، لكن لم يحدث شىء آخر، كفريق تحتاج إلى مثل هذه المباريات لتعيد حساباتك لما هو قادم، لكنها مفيدة». وعن مباراة إنجلترا قال: «الآن، يتعين على ألمانيا الاستعداد الجيد لتلك المواجهة الصعبة»، مضيفًا: «أحيانا كفريق تحتاج للقاء مثل هذا. سنقدم مباراة كبيرة».

وفى السياق ذاته، قال كاى هافيرتز، لاعب وسط ألمانيا، فى مؤتمر صحفى من مقر التدريبات فى بافاريا: «سندخل المباراة برغبة فى حسم الفوز خلال الـ90 دقيقة». بالتأكيد قد تذهب المباراة إلى ركلات الترجيح فى هذه المرحلة من البطولة، لذا يجب أن نستعد، وبالطبع بعد المران سددنا بعض الركلات لنرى من الأفضل فى التسديد».

وتابع: «لكن هذه ليست أكبر مشكلة فى المباراة، وربما تكون 120 دقيقة قبل الركلات، ولكن وضع الكثير من الضغوط علينا (بالتفكير فى ركلات الترجيح)، ليس جيدًا».

وأردف: «سيكون من الخطأ التقليل منهم. نعرف إنجلترا جيدًا، ولديها بعض أفضل لاعبى العالم ويمكنها التحسن»، مضيفًا: «لكن إنجلترا لم تستقبل أى هدف بالبطولة حتى الآن، وتتمتع بقدرات فردية كبيرة ويجب احترامها، لكننا نملك لاعبين جيدين أيضًا، وبالنسبة لى وللفريق ستكون مواجهة مميزة».

واستعد المنتخب الألمانى لمواجهة إنجلترا بتخفيف الضغوط على اللاعبين، عن طريق التدريبات الترفيهية، حيث أدى اللاعبون مباريات تنس على هامش التدريبات، ونشر حساب المنتخب الألمانى، عبر «تويتر»، صورًا للاعبين وهم يلعبون التنس خلال التدريبات، صحبها بتعليق: «المرح فى الملعب».

يُذكر أن آخر مواجهات منتخبى ألمانيا وإنجلترا فى اليورو على ملعب ويمبلى، كانت فى نصف نهائى يورو 1996، حيث استطاع منتخب الماكينات الألمانية الفوز بركلات الترجيح.

وتأهل المانشافت لدور الـ16 بعد احتلاله المركز الثانى فى المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، فى حين تأهل منتخب إنجلترا بعد احتلاله صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.