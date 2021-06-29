شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما وإمام عاشور ييغيبان عن الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب الثنائي يوسف أوباما وإمام عاشور، لاعبي الزمالك، عن فريقهما خلال لقاء غزل المحلة المقرر إقامتها الاثنين المقبل، في الجولة الـ28 للدوري المصري الممتاز، بسبب حصولهم على البطاقات الصفراء.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء.

وجاء قرار كارتيرون بعد الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين ببطولة الدوري الممتاز مساء الإثنين. ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٦١ نقطة بعد ان خاض ٢٧ مواجهة في المسابقة.