شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي: خروج رمضان صبحي من الأهلي جعل الجماهير تنتظر سقوطه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير عزمي، لاعب الزمالك السابق، إنه حزين للخسارة التي تلقاها نادي بيراميدز أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي الكونفدرالية.

وأضاف أمير عزمي، في تصريحات تليفزيونية، أن بيراميدز كان قريبا من العبور للنهائي، لولا سوء الحظ الذي صادف لاعبوه أثناء تنفيذ ركلات الترجيح.

وأردف: «حالة التشفي في خروج بيراميدز من الكونفدرالية أمرمحزن، ولكن طريقة خروج رمضان صبحي من الأهلي، جعلت الجماهير تنتظر سقوطه».