شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة بيراميدز في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الأول من يوليو المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. واستأنف الأهلي تدريباته صباح أمس الأول عقب الفوز على الترجي التونسي، بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وقطع الأهلي تذكرة التأهل إلى الدور النهائي بالبطولة الإفريقية، حيث ينتظر مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا يوم ١٧ يوليو المقبل.

وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، أن الأهلي أمامه خطوة واحدة تفصله عن اللقب العاشر، مشيرًا إلى أن فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فريق كبير وجدير بالاحترام، كما أنه يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة تفوق جماهير صن داونز، لكن الأخير كان أقوى من كايزر تشيفز خلال آخر عشر سنوات.

وقال: «كايزر تشيفز يحتاج إلى الدراسة بشكل جيد، خاصة أنه فريق غامض لا يمكن الحكم على مستواه من نتائج مبارياته، مشددًا على أن الفريق خسر في وقت سابق أمام فريق صاعد في جنوب إفريقيا وفاز بعدها على صن داونز».