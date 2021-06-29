شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتحدث عن صعوبة نهائي أفريقيا واحتفاله مع قفشة ورسالته لجماهير الأهلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختص الموقع الرسمي للنادي الأهلي بحوارا شاملا، تحدث فيه عن كواليس الفوز على الترجي التونسي والوصول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.. وكيف يستعد لمواجهة كايزر تشيفز، في ظل جدول الدوري المضغوط وكيفية تأهيل اللاعبين للفصل بين المواجهات القارية والمحلية، كما تحدث موسيماني عن علاقته باللاعبين وتوظيفه لهم في أكثر من مركز واصعب مباراة خاضها في دوري الابطال واختتم حواره بالحديث عن الدعم الذي يلقاه من إدارة النادي تحت قيادة الكابتن محمود الخطيب وغيرها من الأمور التي تخص الفريق في الفترة الحالية في هذا الحوار.

قال: لم يكن التحضير سهلًا لمباراتي الذهاب والعودة أمام الترجي، فكل لقاء منهما يحتاج إلى طريقة لعب مختلفة، وأحيانا نحتاج إلى تغيير طريقة اللعب وفقا لسير المباراة وفي مباراة الذهاب، أعتقد أننا بدأنا أول عشر دقائق بشكل جيد للغاية، لكن في لقاء العودة، بدأ الترجي اللقاء أفضل منا، وأظن أن هذا كان بسبب شعور اللاعبين بضرورة الحفاظ على التقدم الذي تحقق في لقاء الذهاب، لذلك لم يكن الأمر سهلا، والمباراة كانت صعبة للغاية، ولكن في النهاية نجحنا في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف، وصعدنا للمباراة النهائية.

وعن رؤيته لمواجهة كايزر تشيفز في النهائي، أضاف: بالتأكيد صعب للغاية، فقد كنت أعلم الكثير عن كايزر تشيفز عندما عملت في جنوب إفريقيا، والآن لا أعلم الكثير عن الفريق في هذا الموسم، لقد قاموا باستقطاب مدرب جديد.. ثم رحل وتعاقدوا مع مدرب آخر، لكن مستواهم في الدوري الجنوب الإفريقي لم يكن جيدا، فهم متواجدون دائما في المركز الثاني أو الثالث أو الرابع خلف صن داونز في ترتيب جدول الدوري، ولكن المنافسة بينهم تشبه المنافسة بين الأهلي والزمالك، وهو فريق جيد، وهم نفس فريق الموسم الماضي، ولا يجب أن ننظر لمستواهم في الدوري المحلي، وعلينا أن نتعامل معهم بحذر؛ لأنهم الفريق الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعن سر احتفاله مع قفشة خلال مباراة الترجي، قال: قفشة لديه حس فكاهي، لقد أخبرني قبل اللقاء أنه علينا أن نحتفل بهذه الطريقة إذا ما سجلنا لذلك جاء لي وعلمني كيف أقوم بهذه الحركات، أحببت القيام بهذا الأمر فهو ليس فقط مجرد احتفال عادي بل مرتبط بتسجيلنا للأهداف، من الجيد أن نحظى ببعض المرح ونحن نلعب كرة القدم، ففي الوقت الذي تقترن فيه كرة القدم بالجدية، علينا أن نحظى بالقليل من المرح أيضا.

ووجه موسيماني رسالة لجماهير الأهلي، قائلا: نحن نفتقد جماهير الأهلي كثيرا، شاهدناهم في قطر خلال كأس العالم للأندية وكأس السوبر الإفريقي نظرًا لأن هناك العديد من المصريين الذين يعيشون هناك، كان من الرائع أن نراهم، ونعدهم ببذل أقصى جهد في المرحلة المقبلة؛ للتتويج بدوري الأبطال والعودة من جديد للمشاركة في كأس العالم للأندية، فبالنسبة لي، دائمًا ما أرى صورهم وأجواءهم الخاصة عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي.. الجماهير بدأت في العودة بأوروبا، وأتمنى أن يعودوا قريبًا هنا أيضًا، ولكن يجب أن نحترم قرارات المسئولين الذين يبذلون مجهودات كبيرة للحفاظ على حياتنا.