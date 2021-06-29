شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. احتفال شيكابالي جديد من رجال سلة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق السلة بنادي الزمالك بدرع السوبر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 84 -80، وقام مجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبوفريخه بتسليم جوائز الأفضل خلال الموسم، على هامش تتويج الزمالك بلقب دوري السوبر الذي حققه بالفوز على الاتحاد السكندري.

تسلمت لاعبة فريق النادي الاهلى ثريا محمد كليوباترا السلة جائزة أفضل رامية ثلاثيات خلال الموسم، ايضا توجت نادين السلعاوى بالأفضل تهديفا، أما هاجر عامر لاعبة سبورتنج فحصلت على جائزة أفضل لاعبة في هذا الموسم .

كما تم منح أوجستى مدرب سلة الزمالك جائزة خاصة في ظل تألق فريقه وتفوقه في قيادة الفريق حتى توج باللقب.

وتم تتويج إسماعيل أحمد ورامى إبراهيم لاعبا الاتحاد السكندري، وأنس اسامة لاعب سلة الزمالك.

وتوج فريق سلة الزمالك بلقب دورى سوبر السلة، بعد التغلب على الاتحاد بنتيجة 80/84 في نهائي دورى سوبر السلة في اللقاء الذي جمعهما اليوم بصالة حسن مصطفى ب ٦ اكتوبر.

بالفيديو احتفالات الزمالك بدرع السوبر

واحتفل قائد فريق كرة السلة بنادى الزمالك هيثم السحرتى، بلقب دورى السوبر الذي توج به الفريق على حساب الاتحاد السكندري، بنفس طريقة احتفال محمود عبدالرازق شيكابالا بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقى 2020.

وتسلم السحرتى درع الدورى وحمله بين يديه وسار ببطء على طريقة احتفال شيكابالا، لتكون هذه المرة الثانية التي يحتفل بها السحرتى على طريقة شيكا فقد سبق واحتفل بنفس الطريقة عندما توج الزمالك ببطولة لافروليج لكرة السلة التي توج بها الفريق الشهر الماضى بالتغلب على المنستيرى التونسى برواندا.

الزمالك يحتفل بدورى السلة

الزمالك يحتفل بدورى السلة على طريقة شيكابالا

وقبل فوز الزمالك اليوم تساوى الفريقان في عدد مرات الفوز بالمباريات بنتيجة 2-2، حيث خسر الزمالك اللقاء الأول بنتيجة 83-56، وفاز في اللقاء الثاني بنتيجة 80-70، وكرر فوزه في اللقاء الثالث بنتيجة 74-69، وخسر اللقاء الرابع بنتيجة 81-79.. قبل أن يفوز في لقاء اليوم بنتيجة 84-80 .