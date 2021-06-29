شكرا لقرائتكم خبر عن «فريق عنده طموح».. قناة الأهلي تسخر من رمضان صبحي وبيراميدز قبل معركة الخميس (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخرت قناة الأهلي من مواجهة فريق بيراميدز قبل لقاء الفريقين المقرر إقامته الخميس المقبل على ملعب ستاد الدفاع الجوي معقل الفريق السماوي، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وقال أمير هشام أحد مقدمي برامج قناة الأهلي: «فريق بيراميدز عنده طموح ولا بد من أن يستعد الأهلي له جيدا قبل لقاء الخميس». ويعد هذا إسقاطا على كملة رمضان صحبي الشهيرة فور انتقاله لفريق بيراميدز بداية الموسم الجاري ورحيله من النادي الأهلي: «جئت لبيراميدز من أجل تحقيق الطموح».

وحتى الآن طموح رمضان صحبي مع بيراميدز يساوي صفر، عقب خروج فريقه من بطولة الكونفيدرالية، وتمركز فريقه في جدول ترتيب الدوري بالمركز الحادي عشر مبتعدا تماما عن المنافسة على الدوري هذا الموسم.