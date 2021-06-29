شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي: فارق المباريات الكبير بين القطبين يجعل الجماهير لا تشعر بقوة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير عزمي، لاعب الزمالك السابق،، إنه يحب لعبة كرة السلة ويحرص دائما على حضور مباريات الزمالك.

وأضاف أمير عزمي، في تصريحات تليفزيونية: «فوز الزمالك ببطولة إفريقيا للسلة كان اعجازي، وأتمنى تكريم اللاعبين بشكل يليق بهم، ومنحهم مكافآت خاصة».

كما تحدث عن الدوري الممتاز، قائلا: «الأهلي سيتأثر كثيرا بضغط المباريات بالفترة المقبلة، الزمالك كان يعاني من ضغط المباريات في 2019 وهو ما أثر على مسيرته في الدوري».

وأكمل: «فارق المباريات الكبير بين الأهلي والزمالك يجعل الجماهير لاتشعر بقوة الدوري، ومستوى الزمالك أمام المقاصة طبيعي، وبعض المباريات يجب على الفريق أن يحصد الثلاث نقاط دون النظر للأداء».